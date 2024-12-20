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Минимальная зарплата в Москве по соглашению с властями с января превысит 32 тыс. руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Размер минимальной заработной платы в Москве с 1 января 2025 года составит 32,9 тыс. рублей, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Согласно соглашению о минимальной заработной плате в Москве на 2025 год, подписанному правительством Москвы с московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, с 1 января она составит 32 916 рублей.

Отмечается, что размер минимальной зарплаты включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, установленного законодательством РФ, и исполнившему свои трудовые обязанности.

Согласно соглашению о минимальной заработной плате в Москве, утверждённому в прошлом году, минимальная зарплата составляла 29 389 рублей.

Москва
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