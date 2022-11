Российский ЛПК намерен создать свои системы сертификации, ждет поддержки государства для признания за рубежом

Лесопромышленный комплекс РФ заинтересован в сохранении стандартов сертификации продукции отрасли после ухода их страны международных систем сертификации. В настоящее время в России создается несколько систем, задача которых, в том числе, - сохранение экспортных цепочек поставок продукции российского ЛПК в те страны, где продолжают действовать международные стандарты, рассказал на пресс-конференции в "Интерфаксе" директор ООО "Ответственное управление лесами" (ОУЛ, реализует проект "Лесной эталон" на базе ушедшей из РФ системы сертификации FSC) Николай Шматков.

"Уже сейчас есть несколько систем, которые пытаются активно работать. По крайней мере еще две вдобавок к "Лесному эталону". Ведутся какие-то попытки разработать такую систему с государственным участием", - сказал он.

Как пояснил присутствовавший на пресс-конференции руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц, разработкой государственной системы сертификации сейчас занимается Аналитический центр при правительстве РФ. При этом он скептически обозвался об идее создать систему добровольной сертификации именно на государственном уровне. "Государственные стандарты - это минимальные требования, которые государство предъявляет ко всем. Любая добровольная сертификация, которая ориентирована на рынок, работает для того, чтобы те, кто заведомо лучше средней массы рынка получили рыночное преимущество", - высказал он позицию экспертного сообщества.

До весны 2022 года в России действовали две международные системы сертификации - PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) и FSC (Forest Stewardship Council). В марте об отзыве сертификатов в России и Белоруссии заявила PEFC, признавшая древесину из этих стран "конфликтной". В апреле решение о прекращение деятельности в РФ приняла FSC.

На базе российского офиса FSC в апреле была организована компания по созданию аналогичной системы сертификации без международного статуса "Лесной эталон". По данным директора ОУЛ, к настоящему моменту сертификаты "Лесного эталона" были выданы на лесные участки общей площадью около 2,4 млн га (сертификация FSC распространялась на 62,5 млн га) и на 147 цепочек поставок (у FSC до ухода с российского рынка - более 1000 сертификатов).

Отвечая на вопрос о перспективах признания российских систем сертификации за рубежом, Шматков отметил, что рассчитывает на поддержку со стороны регуляторов, в том числе Минпромторга РФ и "Российского экспортного центра" (РЭЦ), учитывая тот факт, что многие рынки, которые сейчас открыты для российских поставщиков, пока мало вовлечены в процессы сертификации.

"Работа на той ниве, чтобы "Лесной эталон" признавался за рубежом, это очень большая работа, мы от нее не отказываемся, и тут мы надеемся и на помощь бизнеса, и на помощь "Российского экспортного центра", и на помощь Минпромторга тоже через представительства торговые России за рубежом, чтобы мы не одни работали с зарубежными рынками. Это будет не просто, потому что надо себе отдавать отчет, что внутренний рынок Китая, внутренний рынок Вьетнама, Марокко, Египта, он безразличен пока, к сожалению, к любой сертификации", - сказал он.

Вопросы сертификации и ее целесообразности возникают при реэкспорте российской продукции в третьи страны, в том числе, недружественные. "Реэкспорт в другие страны продукции из России - это чувствительный вопрос сейчас для компаний. Будет ли хорошо, если там будет стоять бренд "Лесного эталона", или нет? Это зависит от тех рынков, куда это пойдет", - отметил директор ОУЛ.

При этом наличие сертификата, аналогичного FSC, позволяет сохранять цепочки поставок в такие дружественные страны, как Казахстан или Киргизия, где международные системы продолжают работать, при этом не возникает разрыв в контроле качества продукции. "Система, которая была создана в России позволяет взять сертификат (национальный - ИФ), и FSC, и включить в цепочку поставок, и тем самым легализовать цепочку поставок", - пояснил Шварц.

По словам Шматкова, российская система сертификации уже имеет доступ на рынки соседних стран. "У нас есть первый сертификат цепочек поставок из республики Белоруссия, есть запросы - и я думаю, что у нас нет оснований их не удовлетворить, - к сертификации цепочек поставок из Казахстана. Я думаю, что на этом точно не ограничится", - сказал он.