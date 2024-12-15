Вице-премьер Савельев возглавит рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами

Вице-премьер РФ Виталий Савельев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров. Президент "дал необходимые поручения по организации спасательных работ".

"Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива", - сказал Песков.

Ранее в воскресенье в МЧС сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. В ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили о возбуждении двух уголовных дел по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Спасатели эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", но один из них погиб. Зафиксирован разлив топлива, принимаются меры по ликвидации последствий, сообщили в Росморречфлоте.