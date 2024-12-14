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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным

Потанин считает курс от 100 до 110 рублей за доллар экономически обоснованным
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин считает, что курс от 100 до 110 рублей за доллар является обоснованным в нынешних санкционных условиях, представляя из себя баланс между интересами экспортеров и бюджета.

"Курс от 100 до 110 рублей за доллар, я считаю, - нечто такое вполне экономически обоснованное, то, с чем страна может жить. Это некий баланс между бюджетными интересами, интересами экспортеров", - заявил он в субботу в интервью РБК ТВ.

Санкции стран Запада оказывают очень большое влияние на расчеты и на логистические цепочки, отметил Потанин. По мере ввода санкций происходят всплески, влияющие на стоимость национальной валюты.

"Последний такой всплеск был связан, на мой взгляд, с попаданием под санкции Газпромбанка и с некоторыми другими ограничениями. То есть, в моменте люди сталкиваются с проблемами, это вызывает у них реакцию. Потом, когда эта реакция начинает успокаиваться, соответственно, и курс успокаивается", - сказал он.

рубль доллар Норильский никель Владимир Потанин
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