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Дополнительный пункт спасения птиц от мазута открылся на Кубани

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Работа по спасению птиц, пострадавших на пляжах Черноморского побережья Краснодарского края из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, усилена в поселке Витязево, сообщает пресс-служба администрации региона по итогам утреннего совещания оперштаба.

"Дополнительный пункт по спасению птиц открылся в Витязево. (Там) будут лечить уже отмытых от мазута пернатых до отправки в зоопарки и центры реабилитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий ЧС продолжатся в Анапе, несмотря на дождливую погоду. По данным пресс-службы, в акватории находится 14 судов, которые при благоприятных погодных условиях продолжат мониторинг обстановки и ликвидацию выявленных нефтепродуктов в море.

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Кроме того, для ускорения вывоза загрязненного песка и грунта задействовано два дополнительных мобильных пункта весового контроля, утилизацией занимаются четыре специализированные организации.

В свою очередь, пресс-служба мэрии Анапы сообщила об увеличении пунктов обогрева для волонтеров. "Несмотря на дождливую погоду тысячи волонтеров продолжают уборку прибрежной территории. Сегодня для них развернут шесть дополнительных точек для отдыха и обогрева", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, мэр Анапы Василий Швец накануне поручил усилить работу по спасению птиц, для этого к двум уже работающим пунктам помощи было выделено дополнительное просторное помещение в Витязево. По данным оперштаба Краснодарского края на вечер субботы, ветеринары и волонтеры спасли в Анапе 735 птиц, 676 из них передали для дальнейшей реабилитации в центр животных в Ставропольском крае.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы позднее были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 км - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позднее загрязнение мазутом пляжей растянулось до 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край Витязево
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