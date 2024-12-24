Российские военные отразили 10 контратак ВСУ в ДНР

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что группировка войск "Центр" продвигается вглубь обороны ВСУ, отразила за сутки 10 украинских контратак, группировки "Запад", "Восток" и "Южная" улучшили позиции.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка Донецкой народной республики. Отразили 10 контратак формирований ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 585 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину "Казак", четыре автомобиля и гаубицу "Мста-Б".

В министерстве также сообщили, что группировки "Запад", "Восток" и "Южная" за сутки улучшили позиции.