НАТО поможет Эстонии и Финляндии в защите критической важной инфраструктуры

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса оказать помощь Эстонии и Финляндии в защите критически важной инфраструктуры.

"НАТО поддерживает своих союзников и осуждает любые атаки на критически важную инфраструктуру. Мы следим за расследованиями, начатыми Эстонией и Финляндией, и готовы оказать дальнейшую поддержку", - сказал в четверг Рютте сети Х.

При этом Рютте не уточнил, о какой именно поддержке идет речь.

Ранее в четверг эстонский премьер Кристен Михал заявил, что свяжется с Рютте, "чтобы обсудить усиление или обновление флота для защиты подводной инфраструктуры".

"Самое главное, чтобы уровень мониторинга и защиты критической инфраструктуры был повышен. Мы попросим союзников о помощи в этом отношении", - заявил Михал на пресс-конференции в Таллине, где обсуждалась ситуация, связанная с обрывом кабеля электросвязи с Финляндией Estlink 2.

Премьер подчеркнул, что "помимо подводной инфраструктуры, в защите нуждается и наземная инфраструктура".

В минувшую среду финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день по подозрению в повреждении кабеля Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Расследование инцидента ведет полиция Финляндии.

В среду также были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией.