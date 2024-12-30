Обследование затонувших частей танкеров с мазутом проведут в Керченском проливе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Морспасслужба планирует провести еще одно обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в понедельник, сообщает оперативный штаб Кубани.

"Морспасслужба ведет постоянный мониторинг в 9 секторах акватории. При обнаружении пленки из нефтепродуктов оперативно обрабатывают участок сорбентами. По результатам обследований, которые проводились ранее, утечек из затонувших фрагментов судов не обнаружено. Работы осложняет слабая видимость под водой в это время года - в среднем от 30 до 70 см, а также неблагоприятные условия на море. С момента кораблекрушений подходящая для подводных работ погода была всего 2 дня, 30 декабря - третий такой день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь акватории, которую обработали сорбентом и с которой собрали нефтепродукты, составляет уже 29,5 тыс. кв. м.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 64 тыс. тонн загрязненного песка, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.