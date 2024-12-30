Поиск

Обследование затонувших частей танкеров с мазутом проведут в Керченском проливе

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Морспасслужба планирует провести еще одно обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в понедельник, сообщает оперативный штаб Кубани.

"Морспасслужба ведет постоянный мониторинг в 9 секторах акватории. При обнаружении пленки из нефтепродуктов оперативно обрабатывают участок сорбентами. По результатам обследований, которые проводились ранее, утечек из затонувших фрагментов судов не обнаружено. Работы осложняет слабая видимость под водой в это время года - в среднем от 30 до 70 см, а также неблагоприятные условия на море. С момента кораблекрушений подходящая для подводных работ погода была всего 2 дня, 30 декабря - третий такой день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь акватории, которую обработали сорбентом и с которой собрали нефтепродукты, составляет уже 29,5 тыс. кв. м.

ЧП с танкерами

В РоссииПовторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей АнапыПовторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей АнапыЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 64 тыс. тонн загрязненного песка, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 – 30 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Керченский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о переходе под контроль России Новооленовки в ДНР

Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей Анапы

Повторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей Анапы

Кабмин РФ продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2025 года

Кабмин РФ продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2025 года

Дамбу закрыли в Петербурге из-за угрозы наводнения

Самолет S7 вынужденно сел в иркутском Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет S7 вынужденно сел в иркутском Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Украинская ракета уничтожена над Курской областью

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране
Авиакатастрофа в Актау

Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL

Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL
Авиакатастрофа в Актау

Алиев заявил, что самолет AZAL был сбит, но не специально

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5618 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе89 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау67 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });