Более 20 ученых будут искать эффективные методы утилизации мазута на Кубани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Состав рабочей группы ученых для поиска наиболее эффективных способов сбора и утилизации мазута М100, попавшего в море после крушения танкеров 15 декабря, определили в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона.

"В состав рабочей группы министерства образования, науки и молодежной политики Кубани вошло более 20 представителей ведущих вузов и НИИ Краснодарского края, Москвы, новых территорий РФ. Главная задача - определить наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения, для его возвращения на побережье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые испытают различные способы очистки почвы на побережье, определят методы обезвреживания и утилизации нефтепродуктов, а также проанализируют экологическое состояние прибрежной зоны, водной толщи и донных осадков, спрогнозируют появление пятен на поверхности моря с учетом подводных течений и погодных условий.

Помимо этого, им предстоит заняться математическим моделированием ветрового волнения, влияющего на распространения мазута, а также рассмотрят предложения от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.