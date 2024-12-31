Работы по очистке пляжей Кубани от мазута ведутся на участке длиной 63 км

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Береговая линия пляжей Черноморского побережья Краснодарского края, загрязненного мазутом после крушения танкеров в акватории Керченского пролива, составляет уже 63 км, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта ведутся на участке общей протяженностью 63 километра", - говорится в сообщении.

Со своей стороны оперштаб Кубани сообщил во вторник, что мониторинговые группы не зафиксировали серьезных повторных выбросов мазута на побережье в городе-курорте Анапе. Как говорится в сообщении, "есть локальные участки, где мазут прибило к береговой зоне, их оперативно убирают из воды и вывозят с пляжей".

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано с побережья Кубани.

Накануне в ходе проведения мониторинга береговой полосы в Анапе были обнаружены новые участки, где фрагментами выбросило мазут на галечный пляж в районе пляжа "Высокий берег" до 22 причала. Береговая линия в Темрюкском районе, протяженностью 7 км. очищена.