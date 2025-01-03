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Более 86 тыс. тонн грунта с мазутом собрано с пляжей Краснодарского края

Более 86 тыс. тонн грунта с мазутом собрано с пляжей Краснодарского края
Уборка разлитого мазута на пляже Анапы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей черноморского побережья Краснодарского края собрано более 86 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта, за последние сутки - 8 тысяч тонн", - написал он.

Кондратьев отметил, что на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском за все время вывезено около 51 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. "Оттуда песок, перемешанный с мазутом, отправляем на утилизацию на специализированные предприятия", - написал губернатор.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 03 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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