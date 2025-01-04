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В Крыму в субботу очистили от мазута более 10 км береговой линии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Более 10 километров береговой линии очистили от мазута в Крыму в субботу. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Собрано и вывезено около 15,48 т (563 мешка) загрязненного песка. Очищено 10,4 км береговой линии", - написала Шевцова в своем телеграм-канале.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в субботу выявили два новых участка выброса мазута на береговой линии в Крыму: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка общей протяженностью 2,1 км, а также в районе природного заповедника "Опукский" общей протяженностью 4,6 км.

В общей сложности нефтепродукты убирали на побережье, протяженностью 15 км, в том числе на участках, где работу не успели закончить в пятницу. В субботу убрать весь найденный мазут также не получилось, работы продолжат в воскресенье, уточнила министр. К очистке привлекли 258 человек и 64 единицы техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

Крым
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