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В Крыму завершили уборку мазута на одной из загрязненных локаций

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Крыму расчистили одну из двух загрязненных мазутом локаций в Ленинском районе, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Все работы завершены в селе Яковенково в районе Кыз-Аульского маяка, где было очищено 2,1 км береговой линии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжаются работы в Опукском заповеднике, там еще предстоит очистить 4,6 км побережья. Выбросы мазута на этих двух локациях были зафиксированы в субботу.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. С тех пор обследовано, в том числе повторно, 2,4 тысячи километров береговой линии, собрано 249,3 тонны загрязненного грунта, очищено 68,6 километра берега.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 05 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым
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