Аксенов сообщил о росте турпотока в Крым на 16% в 2024 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Турпоток в Крым вырос на 16% в 2024 году и превысил 6 млн человек, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов.

"6 миллионов 60 тысяч человек. Такое количество туристов Крым принял в 2024 году. Это на 16% больше, чем в 2023-м", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По данным Аксенова, большая часть туристов прибыла на полуостров на автобусах и автомобилях через Крымский мост - 63%, еще 26% добрались поездами, остальные - транспортом по трассе через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Половина прибывших останавливалась на юге Крыма, 24% - на западе, 15% - на востоке, 11% - в столице республики Симферополе, а также в расположенных рядом Симферопольском и Бахчисарайском районах.

В 2023 году в Крыму отдохнули 5,2 млн туристов, падение турпотока по сравнению с 2022-м составило 20%.