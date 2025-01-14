Около 159 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Более 173 тонн загрязненного мазутом грунта собрано в Севастополе, при этом вывезено для утилизации почти 159 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник утром.

"47 межведомственных мониторинговых групп обследовали, в том числе повторно, 165 километров берега между Ласпи и Андреевкой; определены пять основных участков проведения работ; собрано загрязненного песка и грунта более 173 тонн; вывезено свыше 158,8 тонны", - говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.