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Новую партию пострадавших от мазута птиц перевезли в краснодарский сафари-парк

Новую партию пострадавших от мазута птиц перевезли в краснодарский сафари-парк
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В краснодарский сафари-парк привезли новую партию птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

"Из Анапы привезли 93 птицы: 91 чомгу и 2 гагары. Птица есть разная, как клинически здоровая, активная, чувствует себя прекрасно, но к сожалению есть и ослабленная птица", - говорится в сообщении.

Специалисты намерены заниматься лечением всех привезенных птиц.

Между тем на девяти участках береговой линии Анапы и Темрюкского района зафиксированы незначительные выбросы мазута. Нефтепродукт на своих территориях обнаружили представители следующих муниципалитетов: Мостовского, Тимашевского, Ейского, Красноармейского, Крыловского, Белоглинского, Курганинского, Староминского и Брюховецкого районов.

"Большую часть новых мазутных фрагментов уже собрали. Сейчас представители муниципалитетов осматривают пляжи на наличие мелкой фракции. Переходят к деликатной уборке территории. На остальных участках новых выбросов не обнаружено", - отмечается в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 12 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Керченский пролив Краснодарский край
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