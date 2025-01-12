Новую партию пострадавших от мазута птиц перевезли в краснодарский сафари-парк

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В краснодарский сафари-парк привезли новую партию птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в воскресенье.

"Из Анапы привезли 93 птицы: 91 чомгу и 2 гагары. Птица есть разная, как клинически здоровая, активная, чувствует себя прекрасно, но к сожалению есть и ослабленная птица", - говорится в сообщении.

Специалисты намерены заниматься лечением всех привезенных птиц.

Между тем на девяти участках береговой линии Анапы и Темрюкского района зафиксированы незначительные выбросы мазута. Нефтепродукт на своих территориях обнаружили представители следующих муниципалитетов: Мостовского, Тимашевского, Ейского, Красноармейского, Крыловского, Белоглинского, Курганинского, Староминского и Брюховецкого районов.

"Большую часть новых мазутных фрагментов уже собрали. Сейчас представители муниципалитетов осматривают пляжи на наличие мелкой фракции. Переходят к деликатной уборке территории. На остальных участках новых выбросов не обнаружено", - отмечается в сообщении.