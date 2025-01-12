В Крыму выявлены новые выбросы мазута
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Новые локальные выбросы мазута обнаружены в шести муниципалитетах Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.
Их общая протяженность оценивается в 12,61 км. Выбросы нефтепродуктов зафиксированы в Ленинском районе и на острове Тузла на востоке полуострова, в Судаке, Феодосии и Ялте - на юге, а также в Евпатории, Сакском и Черноморском районах - на западе.
Уборкой занимаются 960 человек и 214 единиц техники.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.