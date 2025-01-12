Поиск

В Крыму выявлены новые выбросы мазута

В Крыму выявлены новые выбросы мазута
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Новые локальные выбросы мазута обнаружены в шести муниципалитетах Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

Их общая протяженность оценивается в 12,61 км. Выбросы нефтепродуктов зафиксированы в Ленинском районе и на острове Тузла на востоке полуострова, в Судаке, Феодосии и Ялте - на юге, а также в Евпатории, Сакском и Черноморском районах - на западе.

Уборкой занимаются 960 человек и 214 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 12 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым Судак Евпатория МЧС Тузла Феодосия Ялта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

"Пулково" возобновил работу после повторного закрытия из-за погодных условий

"Пулково" вновь приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды

"Пулково" вновь приостановил прием и отправку самолетов из-за непогоды

Ворвавшегося в курскую школу с молотком подростка арестовали по делу о теракте

Режим ЧС ввели в тамбовском Котовске после атаки беспилотников ВСУ

Разлив мазута в Керченском проливе

Новую партию пострадавших от мазута птиц перевезли в краснодарский сафари-парк

Новую партию пострадавших от мазута птиц перевезли в краснодарский сафари-парк

"Пулково" возобновил обслуживание рейсов

"Аэрофлот" скорректировал рейсы в Петербург из-за ограничения работы "Пулково"

"Аэрофлот" скорректировал рейсы в Петербург из-за ограничения работы "Пулково"
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

Володин отметил, что речи о полном запрете видеоигр не идет

Володин отметил, что речи о полном запрете видеоигр не идет
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе215 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2088 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });