В Крыму выявлены новые выбросы мазута

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Новые локальные выбросы мазута обнаружены в шести муниципалитетах Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

Их общая протяженность оценивается в 12,61 км. Выбросы нефтепродуктов зафиксированы в Ленинском районе и на острове Тузла на востоке полуострова, в Судаке, Феодосии и Ялте - на юге, а также в Евпатории, Сакском и Черноморском районах - на западе.

Уборкой занимаются 960 человек и 214 единиц техники.