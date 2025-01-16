У кормы танкера "Волгонефть 239" собрали уже 102,3 куб. м нефтеводяной смеси

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - С 10 января у кормы затонувшего танкера "Волгонефть 239" собрали 102,3 куб. м нефтеводяной смеси, сообщил телеграм-канал Морспасслужбы.

За минувшие сутки суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы обследовали более 22 квадратных километров морской акватории в районе потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе и новых загрязнений не обнаружили.

К кормовой части танкера "Волгонефть 239", с которой 10 января была обнаружена утечка нефтепродуктов, отшвартована баржа "Пикник".

"Продолжается сбор нефтепродуктов с помощью бортового грейфера в мульду, размещенную на борту судна для дальнейшей передачи на вспомогательный причал Таманского терминала навалочных грузов и замены заполненной емкости на пустую. В период с 10 января по настоящее время объем собранной и переданной нефтеводяной смеси составляет - 102,3 куб. м", - говорится в сообщении.

В районе посадки на мель кормовой части "Волгонефть 239" установлено 2 км боновых заграждений. Продолжается сбор мазута вдоль береговой линии в Тамани. Ручным способом в том районе собрано более 11 тонн нефтесодержащих отходов.

Кроме того, с 5 января суда Морспасслужбы регулярно проводят обследования акватории в районе Севастополя на предмет загрязнения. За последние сутки не поступало сообщений о загрязнении акватории у причалов порта.