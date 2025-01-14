Более 946 тонн мазута собрали спасатели возле кормы танкера "Волгонефть 239"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специалисты собрали и вывезли более 946 тонн нефтепродуктов в районе посадки на мель кормовой части танкера "Волгонефть 239" неподалеку от поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

"В районе танкера "Волгонефть-239" установлено 2,35 километров боновых заграждений. Завершено строительство подъездной технической дороги к кормовой части танкера. (...) Совершено более 120 рейсов по вывозу нефтепродуктов. Вывезено 946,5 тонн. Собрано свыше 47 кубических метров нефтеводяной смеси", - приводится в сообщении информация руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Субочева.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.