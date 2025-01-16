Суд оставил без движения иск Морспасслужбы к владельцу танкера "Волгонефть 212"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края оставил без движения исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" к ООО "Кама Шиппинг" - владельцу танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление оставлено без движения до 14 февраля. Суть требований Морспасслужбы в материалах дела не поясняется. Ответчиком в деле также выступает ООО "Каматрансойл" (связана с "Кама Шиппинг" через совладельцев), в качестве третьего лица - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", также потерпевшего крушение в Керченском проливе).

Как сообщалось, исковое заявление было подано 9 января.

В настоящее время в Арбитражном суде Краснодарского края также находится пять исков Новороссийской транспортной прокуратуры к "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефти" о привлечении к административной ответственности. Все они приняты к производству, заседания назначены на февраль.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса РФ.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.