Поиск

Суд оставил без движения иск Морспасслужбы к владельцу танкера "Волгонефть 212"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края оставил без движения исковое заявление ФГБУ "Морспасслужба" к ООО "Кама Шиппинг" - владельцу танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление оставлено без движения до 14 февраля. Суть требований Морспасслужбы в материалах дела не поясняется. Ответчиком в деле также выступает ООО "Каматрансойл" (связана с "Кама Шиппинг" через совладельцев), в качестве третьего лица - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239", также потерпевшего крушение в Керченском проливе).

Как сообщалось, исковое заявление было подано 9 января.

В настоящее время в Арбитражном суде Краснодарского края также находится пять исков Новороссийской транспортной прокуратуры к "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефти" о привлечении к административной ответственности. Все они приняты к производству, заседания назначены на февраль.

В Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу (МТУ Ространснадзора по ЮФО) "Интерфаксу" заявляли, что аварии, произошедшие в Керченском проливе, классифицированы как очень серьезные. Были созданы комиссии по их расследованию. В отношении владельцев танкеров - ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть" - проводятся внеплановые проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, по результатам которых лица, допустившие правонарушения, будут привлечены к административной ответственности.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса РФ.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 16 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Кама Шиппинг Волгонефть 212
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный суд поддержал требование ФНС к российской "дочке" Google на 2 млрд рублей

Верховный суд поддержал требование ФНС к российской "дочке" Google на 2 млрд рублей

Россельхознадзор усилит контроль за выловленной в Черном и Азовском морях рыбой

Разлив мазута в Керченском проливе

ЧП в Керченском проливе не повлияло на работу зерновых терминалов

Канадская НПО, сотрудничающая с Пентагоном, признана нежелательной в РФ

Миноритариям СМЗ, чьи акции истребуются в пользу РФ, предложили 9600 рублей за бумагу

На Ставрополье осуждены еще пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Бывшего топ-менеджера подшипникового завода арестовали за хищение 800 млн рублей

Разлив мазута в Керченском проливе

Губернатор просит повысить режим ЧС в Севастополе до федерального

Губернатор просит повысить режим ЧС в Севастополе до федерального
Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор не выявил отклонений от норм в рыбе и морепродуктах из Черного моря

"Газпром" ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе249 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2107 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });