Нидерландская X5 после делистинга с LSE сохранит программу GDR через учрежденный траст

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Нидерландская X5 Retail, бывший холдинг одноименного российского ритейлера, меняет депозитария для программы депозитарных расписок, говорится в сообщении компании.

Преемником The Bank of NY Mellon (BNY) станет штихтинг (разновидность голландского траста - ИФ) STAK X5 Retail Group, учрежденный компанией для продолжения действия программы расписок.

Изменения вступят в силу после делистинга X5 с Лондонской фондовой биржи, то есть не ранее 1 октября.

X5 в начале сентября объявила о намерении провести делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи. Одновременно компания ожидает отмены листинга бумаг на МосБирже.

Намерение провести делистинг связано с отказом The Bank of New York Mellon (BNY) от обязанностей депозитария в рамках программы ГДР. Если преемник BNY не будет назначен до 18 сентября, это открывает возможность для запуска процедуры делистинга. С момента получения уведомления от BNY об отказе от обязанностей депозитария компания предпринимала попытки к назначению преемника, но пришла к выводу, что назначить его будет проще при условии отмены листинга. При этом X5 считает, что предпочтительнее сохранить программу ГДР, пусть и без листинга, чем вовсе свернуть ее.

Сама X5 Retail Group N.V. является бывшей холдинговой компанией ритейлера X5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Сейчас активами X5 управляет ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", это произошло после решения суда о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Group в этом юрлице (в марте 2024 года было включено в перечень экономически значимых организаций).