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Летевший из Стамбула в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Астрахани

Летевший из Стамбула в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Астрахани
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Стамбул-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в пятницу вечером. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"24 января 2025 года рейс SU2131, следовавший по маршруту Стамбул - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 20:10 (19:10 мск) по техническим причинам. По данным авиакомпании, ожидается прибытие резервного самолета", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры размещены в здании терминала, с ними работают представители авиакомпании.

Международный аэропорт " Астрахань " им. Кустодиева (находится под управлением холдинга "Новапорт") имеет статус аэропорта федерального значения.

Как сообщалось, в 2024 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с 2023 годом – до 841 тыс. 59 человек.

Аэрофлот Астрахань
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