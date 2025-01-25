Что случилось этой ночью: суббота, 25 января

США приостановили помощь другим странам, Хегсета утвердили на посту министра обороны, в Словакии прошли акции протеста

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить расходы по большинству грантов зарубежной помощи на 90 дней. "Приказ, который шокировал чиновников, по-видимому, распространяется на финансирование военной помощи Украине", - сообщила газета Politico.

- Сенат США утвердил Пита Хегсета на посту министра обороны, сообщило AP. Кандидатура была одобрена с минимальным перевесом. Ранее сенаторы высказывали сомнение относительно того, что выдвиженец Дональда Трампа достоин занимать должность шефа Пентагона.

- Кабмин разрешил выделить "Ростеху" субсидии на разработку конструкторской документации по проекту укороченной версии самолета МС-21. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Сумма субсидий не приводится.

- Самолет компании "Аэрофлот", летевший по маршруту Стамбул-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. Пассажиров разместили в здании терминала.

- Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку министра здравоохранения региона из-за массовых случаев заболевания гепатитом в краевом онкодиспансере.

- Акции протеста против правительства Роберта Фицо прошли в городах Словакии. Самая массовая в Братиславе насчитывала 60 тыс. человек. В Кошице на улицы вышли 15 тыс. человек, в Банской Быстрице - 10 тыс., в Прешове - 4 тыс.

- Российского боксера Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).