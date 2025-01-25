Министр здравоохранения Камчатки уволен после вспышки гепатита в онкодиспансере

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку министра здравоохранения региона из-за массовых случаев заболевания гепатитом в краевом онкологическом диспансере.

"Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края", - написал Солодов в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, гепатитами В и С заразились пациенты кабинета компьютерной томографии (КТ) краевого онкологического диспансера, которые делали КТ с контрастом в 2023-2024 годах. По последним данным, речь идет не менее чем о 50 пациентах.

В регионе идет массовое обследование людей на гепатиты, в медучреждениях края открыты дополнительные кабинеты для тестирования. По факту массового заражения следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Халатность".

Федеральные инфекционисты и эпидемиологи прибыли 23 декабря на Камчатку для участия в эпидемиологическом расследовании.