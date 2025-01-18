На Камчатке 36 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минздрав Камчатского края сообщил о 36 случаях заражения острыми формами вирусного гепатита В и С среди пациентов краевого онкологического диспансера, сообщил в субботу руководитель ведомства Александр Гашков.

"Касательно ситуации возникновения эпидочага по вирусному гепатиту В и С на базе краевого онкологического диспансера, в настоящий момент зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита. У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию", - сказал Гашков в опубликованном в телеграм-канале правительства Камчатского края видеообращении.

По его словам, в онкодиспансере прошли проверки краевого Роспотребнадзора, привлечены эксперты федерального уровня, в том числе независимые, которые выясняют "механизм инфицирования".

Гашков добавил, что уже сформированы списки всех пациентов, которые посещали определенное направление лечения в онкодиспансере в течение 2023-2024 годов, у каждого из них взяты анализы.

Он также подтвердил, что решением Петропавловск-Камчатского городского суда работа кабинета компьютерной томографии (КТ) онкодиспансера остановлена.

Местные СМИ сообщают со ссылкой на постановление суда, что работа кабинета КТ онкодиспансера решением горсуда остановлена на 30 дней из-за выявленного ряда нарушений санитарных правил и гигиенических норм.

Следователи возбудили уголовное дело по п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ (халатность), сообщило следственное управление СКР по региону.