Российские военные взяли под контроль населённый пункта Великая Новосёлка в ДНР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU -- Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Великая Новосёлка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"26 января 2025 года в результате активных наступательных действий, подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.