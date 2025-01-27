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МИД РФ выразил недоумение из-за публикаций антироссийской направленности в СМИ Азербайджана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву выразили недоумение по поводу публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, при обсуждении темы катастрофы самолета AZAL акцентирована необходимость завершения официального расследования, сообщает МИД РФ.

Мустафаева 27 января принял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Российской стороной подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества на основе подписанной на высшем уровне Декларации от 22 февраля 2022 года в национальных интересах обоих государств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник.

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"В этой связи выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку. Отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений", - отмечают на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что "при обсуждении темы катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане акцентирована необходимость завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии".

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

МИД РФ Азербайджан
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