Глава МИД Франции заявил, что Совет ЕС продлит санкции против России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в понедельник будут продлены экономические санкции ЕС против России.

"Сегодня мы примем решение о продлении режима санкций (...). Мы также наложим санкции на троих российских граждан, - двух граждан 26 лет и одного гражданина 45 лет - которые виновны в кибератаках, нацеленных на дестабилизацию Эстонии", - сказал Барро в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

На вопрос о том, как будут продлены санкции, если "одна страна" ЕС намерена блокировать это решение, французский министр ответил: "Я вам сказал, что сегодня санкции будут продлены. (...) Они показали свою эффективность, они будут поддержаны и продолжатся".

В преддверии Совета ЕС руководство Венгрии неоднократно предупреждало, что требует от Брюсселя гарантий бесперебойного энергоснабжения страны в обмен на согласие на продление антироссийских санкций.

В понедельник Politico со ссылкой на источники сообщило, что Будапешт может отказаться накладывать вето на продление Евросоюзом санкций против РФ, если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения Венгрии.