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Власти централизуют работу собирающих мазут волонтеров через портал "Добро.РФ"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Работа волонтеров, задействованных на побережье в ликвидации последствий утечки мазута в Керченском проливе, будет централизована через портал "Добро.РФ", заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

По его словам, это нужно для соблюдения необходимых мер безопасности для здоровья, а также для назначении компенсационных выплат и социальных льгот.

Чернышенко 31 января посетил Анапу, пообщался с волонтерами, которые очищают пляжи от мелких фракций мазута.

"Это невероятно ценно, что вы смогли не только удовлетворить этот порыв эмоциональный, который был у всех наших волонтеров, всех, кто бескорыстно приехал сюда оказывать свою помощь, но и организовали для них условия для того, чтобы они могли делать это безопасно, прежде всего, в соответствии с методрекомендациями, которые Росмолодежь совместно с Роспотребнадзором разработали", - сказал Чернышенко.

По его словам, "крайне важно, чтобы вся работа велась в соответствии с тем планом, графиком, который в рамках государственной комиссии устанавливают МЧС и местные власти, чтобы она носила организованный характер".

"Волонтерство - это сложная и иногда опасная работа. По возвращении обязательно поговорю с руководителем нашей госкомиссии, которая по поручению президента Владимира Путина создана для ликвидации этой ЧС, чтобы мы упорядочили здесь работу всех волонтерских объединений именно в таком алгоритме - регистрация исключительно через портал "Добро.РФ", заодно и различные социальные льготы и выплаты будут компенсационные, чтобы работы здесь были в соответствии с теми разнарядками, которые идут от штаба. Штаб (вице-премьера) Виталия Геннадьевича Савельева выпустит соответствующее поручение. Прежде всего, это безопасность и здоровье", - добавил вице-премьер.

Присутствующие на встрече волонтеры отметили, что в работах участвуют представители таких организаций, как Движение первых, "Молодая гвардия", "Мы вместе", "Ассоциация волонтерских отрядов" и другие. При этом в первые дни после ЧП приезжали и добровольцы, не входившие в составы каких-либо организаций.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 31 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Дмитрий Чернышенко МЧС Росмолодежь Роспотребнадзор Анапа Керченский пролив
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