В затонувших танкерах "Волгонефть" может оставаться около 3900 тонн мазута

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В затонувших в Керченском проливе частях танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" может оставаться почти 4 тысячи тонн мазута, сообщил в Общественной палате России замруководителя Морспасслужбы Александр Науменко.

"По оценкам, на сегодняшний день в затонувших частях танкеров могут находиться до 3 900 тонн мазута", - сказал он.

После крушения затонувшие части танкеров были загерметизированы водолазами. Сейчас ответственные лица ежедневно проверяют затонувшие части на наличие протечек, добавил Науменко.

Танкеры потерпели крушение 15 декабря, произошел разлив мазута. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.