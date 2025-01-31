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Роспотребнадзор не нашел в образцах рыбы из Черного моря несоответствий гигиеническим нормам

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора провели более 800 исследований рыбной продукции, выловленной в Черном море, несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, сообщили в ведомстве.

"Для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль, используя лабораторные мощности в Анапе и Ялте. К настоящему моменту проведено 866 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, распространенном в пятницу.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора провели свыше 2,2 тыс. исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, 5,7 тысяч исследований атмосферного воздуха, 850 исследований морской воды и 1,6 тыс. исследований почвы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 31 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Роспотребнадзор Краснодарский край Черное море Керченский пролив
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