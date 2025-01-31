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Разработанные для борьбы с мазутом технологии в случае успешности будут масштабированы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Технологии, которые ученые сейчас разрабатывают ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, будут масштабироваться в случае получения положительного практического эффекта, заявил на встрече с учеными вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Работаем командой, ищем синергию в разных технологиях, помним, что президент поручил разработать технологии и на будущее, и сейчас нужно решать всю эту проблему. Рассчитываем на вас, работаем сообща: все, что вы делаете, оформляйте, будем рассматривать, после испытаний наиболее удачные технологии тут же будем масштабировать", - сказал он.

Вице-премьер 31 января посетил Анапу, где оценил ход работ по ликвидации последствий выбросов мазута на пляжи.

Научные сотрудники презентовали ему ряд новых технологий, разрабатываемых для ликвидации последствий ЧП с танкерами у Керченского пролива. В частности, ученые продемонстрировали комплекс мониторинга окружающей среды, который способен одновременно брать пробы морской воды, окружающего воздуха и отслеживать с помощью видеокамеры возможное наличие нефтепродуктов в акватории, в нем в том числе применена технология искусственного интеллекта. Также научные сотрудники представили разработки для эффективного сбора мазута из воды, очищения загрязненного нефтепродуктами песка и другие.

Дмитрий Чернышенко Керченский пролив Анапа
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