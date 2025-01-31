ВС счел, что при банкротства одного супруга имущество в долевой собственности продается целиком

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Имущество, находящееся в долевой собственности супругов, реализуется в случае банкротства одного из них как единый объект, решил Верховный суд России. Это позволяет сохранить инвестиционную привлекательность актива и получить максимальную выручку за него, говорится в опубликованном определении суда.

Такое вывод сделала коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС, изучив тяжбу в рамках дела о несостоятельности известного в прошлом омского бизнесмена Левана Турманидзе. Определение СКЭС опубликовал в своем телеграм-канале председатель "Банкротного клуба" Олег Зайцев.

Турманидзе принадлежали туристическая фирма "Летур", торговый комплекс с аналогичным названием в Омске, рестораны, а также ряд других бизнесов. Одно время он контролировал авиакомпанию "Омскавиа".

Финансовое положение Турманидзе пошатнулось около десяти лет назад. В прессе, в частности, упоминался долг перед МДМ банком в 400 млн рублей (эта кредитная организация впоследствии была переименована в Бинбанк, позднее взята на санацию и присоединена к банку "ФК "Открытие"). В конечном итоге данные требования к бизнесмену перешли к госбанку "Траст".

В ноябре 2016 года Турманидзе инициировал личное банкротство. Через четыре месяца суд признал его несостоятельным и ввел процедуру реализации имущества. Согласно публикации 31 мая 2021 года на "Федресурсе", основным кредитором предпринимателя является "Траст", которому Турманидзе задолжал 342,34 млн рублей. Долг перед ИТ банком составлял 3,67 млн рублей.

Пока шел банкротный процесс, Турманидзе поделил через суд имущество со своей бывшей женой Людмилой, брак с которой был расторгнут в ноябре 2013 года. В частности, в феврале 2019 года суд признал совместно нажитым трехэтажный дом в Омске общей площадью 646 кв. м и право каждого из бывших супругов на одну вторую доли в нем.

К вопросу судьбы этой недвижимости суд подошел осенью 2023 года, утвердив положение об условиях реализации. Финансовый управляющий предлагал продать дом, стоимость которого по оценке составляла 81,8 млн рублей, целиком.

Совладельцы возражали, и суд в результате решил, что на торги будет выставлена только доля Левана Турманидзе с начальной ценой в 29,62 млн рублей, а его бывшая жена сможет в преимущественном порядке выкупить ее. Это решение суд обосновал среди прочего правовой позицией Конституционного суда, по которой при банкротстве супруга реализуется доля совместного имущества, которая принадлежит непосредственно должнику, а сособственник имеет право ее выкупить в первоочередном порядке. Апелляция и кассация оставили решение без изменения.

Людмила Турманидзе продемонстрировала готовность воспользоваться этим правом и еще до торгов заключила договор купли-продажи доли бывшего мужа в доме, но не оплатила ее. Как объяснял в суде ее представитель, отсутствие оплаты было связано с невозможностью собрать необходимую сумму - 30 млн рублей - в короткий срок, за месяц. Тем не менее, доля в доме до сих пор не реализована.

Сохранение инвестиционной привлекательности

Продажа доли в праве на дом не устроила "Траст", поскольку, по его мнению, это снижает привлекательность актива. Он обратился с жалобой в Верховный суд России, и тот ее удовлетворил.

Пункт 7 статьи 213.26 закона о несостоятельности предусматривает реализацию общего имущества супругов как единого объекта. Затем выручка делится между конкурсной массой и супругом банкрота, напомнила СКЭС ВС.

По ее мнению, из буквального содержания этой нормы следует, что законодатель не дифференцирует для целей формирования конкурсной массы вид общей собственности имущества - является ли оно совместным (без выделения долей) или долевым (выделены доли в праве на него).

"Раздел общей собственности супругов (бывших супругов) в судебном порядке с определением принадлежащих им долей без их выдела в натуре влияет лишь на то, в какой пропорции будет разделена выручка от продажи совместно нажитого имущества", - говорится в определении ВС.

СКЭС отметила, что реализация объекта целиком обусловлена не только интересом в консолидации права собственности, но и сохранением инвестиционной привлекательности реализуемого актива, что позволяет реализовать его по максимально возможной цене. С другой стороны, совладелец получает преимущественное право покупки или возможность получить максимальную выручку, что защищает его права, следует из определения.

СКЭС отвергла ссылки судов на позицию КС как ошибочные. Соответствующее постановление КС о продаже доли банкрота, следует из определения коллегии, применяется только к случаям раздела имущества в натуре, поскольку после такого раздела утрачивается признак общности в праве собственности.

В рассматриваемом случае доли супругов в натуре не выделены, иных сособственников не было, дом не являлся единственным жильем для банкрота и его бывшей супруги, отметила СКЭС ВС.

При таких условиях, по ее мнению, дом следует реализовать на торгах единым объектом с предложением бывшей жене банкрота воспользоваться правом на преимущественную покупку - оплатить предложенную стоимость объекта только в части, соответствующей доле должника.

СКЭС ВС отменила решения судов по этому вопросу и направила спор на новое рассмотрение: "для определения порядка, сроков и условий продажи жилого дома, в том числе условия о начальной цене продажи объекта на каждом этапе торгов".