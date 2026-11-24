В Кулунде площадь обрушения в доме после взрыва газа составила 300 кв. метров

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кулунде площадь обрушения после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме, по предварительным данным, составила 300 кв. метров, сообщает пресс-центр правительства Алтайского края.

Обрушение произошло на четвертом и пятом этаже. В СКР сообщали, что затронуты квартиры двух подъездов. Сообщалось об одном погибшем, он жил в квартире по соседству с той, где взорвался газ.

По факту взрыва расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК ("выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").