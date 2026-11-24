Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в райцентре Кулунда в Алтайском крае, сообщили журналистам в Следственном управлении СКР по региону.

"Пока речь идет об одном человеке. Это мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартире", - сообщили в СУ СК.

Взрыв произошел около 09:00 часов (05:00 по Москве - ИФ) по местному времени. На месте развернута оперативная группа МЧС, МВД, СУ СК, прокуратуры, скорой медицинской помощи и местной администрации.

По предварительным данным, взрыв произошел на верхних этажах в двух подъездах с последующим возгоранием и обрушением. Для жильцов 60-квартирного дома разворачивается два пункта временного размещения. Администрация проводит учет местных жителей.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).