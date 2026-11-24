В Кулунде после взрыва газа в ПВР находятся три человека

Фото: Следственное управление следственного комитета РФ по Алтайскому краю/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кулунде после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в пункте временного размещения находятся три человека, пункт рассчитан на 150 человек, сообщило МЧС.

Скольким людям потребуется временное жилье, уточняется.

Взрыв бытового газа в доме на улице Механизаторская произошел утром 24 ноября. Обрушились четвертый и пятый этажи в двух подъездах. Погиб один человек. Площадь обрушения составила 300 квадратных метров, площадь возгорания - 60 квадратных метров, открытое горение ликвидировано.