ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Кисловодске

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Кисловодске мужчины, который готовил теракт в отношении прихожан еврейского культового учреждения.

"19 ноября 2026 года в Кисловодске Ставропольского края пресечена подготовка террористического акта в отношении прихожан культового еврейского учреждения, планировавшегося гражданином РФ, 2004 года рождения, по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

Мужчина задержан, на допросе он признал вину и сообщил, что после совершения теракта намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, отметили в спецслужбе.

"Установлено, что злоумышленник принял идеологию радикального толка и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру терструктуры. В ходе подготовки к преступлению подозреваемый осуществил разведку местности, определил время наибольшего скопления граждан, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство", - рассказали в ФСБ.

По данным ЦОС, у задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство массой 3,5 кг, оснащенное поражающими элементами. По месту его жительства изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства связи, содержащие переписку и инструкции от представителя террористической организации.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.