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Петербургский Закс предложит создать федеральный реестр чипированных домашних животных

Регистрация не коснется хомяков, черепашек и мадагаскарских тараканов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга внесет в Госдуму законопроект о создании автоматизированной информационной системы, где будут собраны сведения о домашних животных. Депутаты городского парламента одобрили такую инициативу в первом чтении и на поправки к ней взяли месяц времени.

По мнению депутата Алексея Макарова, законопроект позволит упорядочить региональное законодательство о регистрации животных по всей стране. Кроме того, реестр и маркировка животных должны будут способствовать более ответственному отношению к питомцам.

"Согласно проекту, предлагается закрепить в федеральном законе об ответственном обращении с животными понятие "единый реестр домашних животных". Предлагается установить, что домашние животные, находящиеся на содержании владельца, подлежат маркированию и регистрации в указанном реестре", - сказал Макаров.

По его словам, комиссия рассмотрела более 900 обращений петербуржцев на данную тему.

Депутат полагает, что маркировка животных должна быть бесплатной и касаться крупных питомцев. Регистрация не коснется "хомяков, черепашек и мадагаскарских тараканов", добавил депутат.

В Петербурге уже предусмотрена добровольная маркировка животных. Сейчас в городе чипированы 182 тысячи собак и 81 тысяча кошек, однако общее число собак может достигать 250 тысяч, а кошек - миллиона.

Кроме того, собственный закон о регистрации домашних животных действует в Ленинградской области и еще в десятках регионах России.

Проект закона в течение месяца будет дополнен и уточнен поправками, которые должны конкретизировать вид и размеры домашнего животного, ответственность за отказ от маркировки и источник финансирования программы.

Петербург Закс Госдума Алексей Макаров Ленинградская область
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