В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Челябинской области в понедельник внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

Документом (1138413-7) предлагается дополнить закон "Об ответственном обращении с животными" (498-ФЗ) нормой, согласно которой все домашние собаки и кошки подлежат обязательной регистрации. При этом ее порядок должны будут определить уполномоченные региональные органы власти.

Изменения вносятся, чтобы упростить возврат потерявшихся животных владельцам и сократить количество умышленно брошенных питомцев.

Кроме того, инициатива дает федеральным органам власти право определять правила содержания домашних кошек и собак для закрытия правового пробела, возникшего после того, как 30 декабря 2020 года утратили силу Правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР от 1981 года.

По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, данная инициатива - "по сути - верная, а по форме - нежизнеспособна", так как регистрация животных в РФ регулируется законодательством о ветеринарии, куда и должны быть внесены соответствующие поправки.

В то же время, по словам депутата, к осени свой законопроект о всеобщей регистрации домашних животных в Госдуму должен внести Минсельхоз.

"Минсельхоз мы к этому в принципе уже склонили. Я буквально две недели назад с ними встречался, и они мне сказали, что законопроект, вводящий регистрацию животных, уже прошел правительство, и осенью они готовятся его вносить в Госдуму", - сказал Бурматов "Интерфаксу".

Он отметил, что при подготовке законопроекта министерство учло большинство предложений комитета: регистрация животных должна быть бесплатной и касаться всех видов питомцев, а нормы о "чипировании аквариумных рыбок" были исключены из документа.

"Регистрацию должен все-таки проводить Россельхознадзор, как структура, наиболее к этому готовая и имеющая подразделения во всех субъектах РФ - это мое мнение", - добавил Бурматов.