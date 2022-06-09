В Думе опровергли разработку законопроекта о налоге на домашних животных

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Госдуме не разрабатывают и не планируют разрабатывать законопроект о введении налога на домашних животных, сообщил первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

"Налогов на домашних животных в России никто собирать не будет. Может, это кому-то в горячих снах снится, но этого не будет. У нас животные - это члены семьи, 87% граждан их таковыми, по опросам, считают. Что, членов семьи будем облагать налогами?" - заявил Бурматов в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что такие предложения ни к чему, "кроме как к умножению количества выброшенных животных, не приведут".

"Такие законопроекты не разрабатываются и не планируют разрабатываться", - заявил депутат.

Так он прокомментировал появившуюся в интернете информацию о возможности введения подобного налога.

В настоящее время в первом чтении одобрен законопроект о необходимости маркировки (чипирования) сельскохозяйственных и домашних животных (вплоть до ульев и озер для разведения рыбы), а также диких животных, содержащихся в неволе (например, в цирках, зоопарках). Законопроект может быть принят в весеннюю сессию, сообщил Бурматов.