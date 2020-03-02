В Якутске начали обсуждать введение налога для владельцев собак

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госсбрание Якутии (Ил Тумэн) вместе с властями Якутска обсудят возможность введения налога для владельцев собак, сообщила мэр города Сардана Авксентьева. Она с прошлого года поднимала вопрос о нехватке денег на работу с безнадзорными животными.

"Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение", - заявила чиновница.

По ее словам, отлов, карантин, вакцинация, чипирование и стерилизация одной собаки стоит около 14 000 рублей: "Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное".

В федеральном законе о животных, вступившем в силу с января, прописана ответственность государства перед населением, но не прописана ответственность владельцев животных за их содержание и самовыгул, заявила мэр.

По словам Авксентьевой, на исполнение этого закона требуется более 190 млн рублей. Еще около 46 млн рублей городу нужно на строительство приюта для животных, тогда как в бюджете региона на 2020 год на эти цели предусмотрено всего 5,7 млн рублей, а в бюджете Якутска - еще 1,7 млн рублей.

Ранее мэр просила меценатов, бизнес и просто жителей Якутска поддержать городской пункт передержки животных.

"Помощь принимается в любом виде - будки, стройматериалы, медикаменты, корм для собак, финансовая помощь. Все проводимые мероприятия будут задокументированы для того, чтобы затем подготовить иски и взыскать фактически понесенные затраты из бюджета республики, сверх предоставленных субвенций на 2020 год ", - говорила она.