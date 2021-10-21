В Петербурге начнут отлавливать бездомных кошек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Петербургские власти планируют заняться отловом бездомных кошек с последующей кастрацией и выпуском в среду обитания с 2022 года. Об этом сообщил начальник Управления ветеринарии Юрий Андреев в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

"Вчера я получил подтверждение, что такая работа планируется – в следующем году будет уже отлов безнадзорных кошек", - сказал Андреев.

На текущий момент программа по отлову бездомных животных в Петербурге касается только собак. Отлов находится в компетенции комитета по благоустройству, за ним следует кастрация, чипирование и выпуск собак на волю.

"Если с собаками все нюансы работы понятны, есть понимание, что поголовье безнадзорных собак в городе серьезно сократилось за последние годы, (...) то с кошками власти подходили очень аккуратно. Надо было понять, сможем ли мы достичь похожего результата", - сказал Андреев.

В 2020 году, по его словам, в Петербурге было кастрировано 1700 безнадзорных кошек за счет средств бюджета. В 2021 год предполагается кастрировать 2300 уличных кошек, план на 2022 год составляет 3100 кошек.

"Но отлова кошек от имени государства в текущем году не было. На следующий год такая работа запланирована комитетом по благоустройству. Я осторожно жду, что это произойдет. Это очень серьезно: довести кошку до пункта вакцинации с отдаленных территорий Петербурга - это достаточно сложно, трудоемко, не все к этому готовы. И далеко не всегда просто поймать кошку, которая находится в подвале. Часто это длительное, трудоемкое и дорогое удовольствие", - добавил Андреев.