Поиск

Увеличение срока давности за нарушения обращения с животными одобрено к I чтению

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области обращения с животными.

Законопроект № 720815-8 в палату внесло Заксобрание Ленинградской области.

Срок давности в один год предлагается установить в отношении административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.52 (Несоблюдение требований к содержанию животных), 8.53 (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию) и 8.54 (Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев).

В настоящее время в отношении указанных правонарушений действует общее правило, согласно которому указанный срок давности составляет 60 календарных дней, отмечается в пояснительной записке.

На законопроект имеется положительный отзыв правительства.

Ленинградская область Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карасин считает, что Европа помешает переговорам по Украине

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

Карасин после переговоров с США видит возможность для прорыва в урегулировании по Украине

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

У туроператоров нет информации об организованных российских туристах в Мьянме

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Хуснуллин сообщил о возможном расширении "семейной ипотеки" на "вторичку"

Хуснуллин сообщил о возможном расширении "семейной ипотеки" на "вторичку"

Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на Саратовский НПЗ и "Белгородэнерго"

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о фактическом уничтожении ГИС "Суджа" из-за удара ВСУ

Законопроект о возможности судить релокантов за фейки об армии одобрен к I чтению

Законопроект о возможности судить релокантов за фейки об армии одобрен к I чтению

Ространснадзор до конца апреля завершит проверку танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6093 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });