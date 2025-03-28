Увеличение срока давности за нарушения обращения с животными одобрено к I чтению

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области обращения с животными.

Законопроект № 720815-8 в палату внесло Заксобрание Ленинградской области.

Срок давности в один год предлагается установить в отношении административных правонарушений, предусмотренных статьями 8.52 (Несоблюдение требований к содержанию животных), 8.53 (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию) и 8.54 (Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев).

В настоящее время в отношении указанных правонарушений действует общее правило, согласно которому указанный срок давности составляет 60 календарных дней, отмечается в пояснительной записке.

На законопроект имеется положительный отзыв правительства.