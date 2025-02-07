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Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС и вопросы сотрудничества

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На встрече главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева в центре внимания была тема безопасности Запорожской АЭС и других российских атомных станций, сообщила пресс-служба российской госкорпорации.

"Состоялся честный и открытый диалог. В центре внимания была безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных станций. Алексей Лихачёв дал четкие и принципиальные оценки текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Глава "Росатома" рассказал об усилиях, предпринимаемых Россией "для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС и налаживания жизни людей в ее городе-спутнике Энергодаре в условиях постоянных атак ВСУ". "Подчеркнул важное значение совместной работы с МАГАТЭ, в том числе на площадке станции".

Очередной раунд межведомственных консультаций России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) состоялся в Москве 7 февраля. Делегации возглавили Лихачев и Гросси.

Гросси рассказал "о том, как Секретариат МАГАТЭ подходит к организации работ на Запорожской АЭС, и рассказал о своей недавней поездке на Украину", говорится в релизе.

Отдельно стороны обсудили вопросы регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, отмечается в сообщении.

"Были затронуты и другие вопросы сотрудничества России и МАГАТЭ, представляющие взаимный интерес. Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе", - заявляет пресс-служба "Росатома".

В состав российской делегации, кроме Лихачева, вошли также руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, а также представители российского МИД, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Росгвардии.

МАГАТЭ Михаил Ульянов Росатом Энергодар Запорожская АЭС Алексей Лихачев Рафаэль Гросси
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