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Новак заявил, что РФ в 2025 г. сохранит нефтепереработку на уровне 2024 г. или чуть превысит ее

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Переработка нефти в России по итогам текущего года сохранится на уровне прошлого года или даже чуть превысит эти объемы, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я не вижу оснований, чтобы цифры менялись. Возможно, даже больше будет переработано, потому что в начале прошлого года "ситуаций", повлекших снижение, было больше", - сказал Новак.

Ранее он сообщал, что переработка нефти в РФ в 2024 году составила 266,5 млн тонн. Это на 3% меньше, чем годом ранее. По его словам, выпуск бензинов в 2024 году составил 41,1 млн тонн (против 43,9 млн тонн в предыдущем году, снижение на 6,4% - ИФ), дизтоплива - 81,6 млн тонн (против 88,1 млн тонн в 2023 году, снижение на 7,4% - ИФ).

По данным Росстата, производство кокса и нефтепродуктов в РФ в 2024 году снизилось к предыдущему на 2,1%. Объемы производства и его структуру ведомство не раскрывает по решению правительства.


Александр Новак бензин нефть дизтопливо
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