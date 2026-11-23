Минобороны сообщило об ударах по портам, локомотивам и объекту энергетики на Украине

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по украинским объектам портовой инфраструктуры, сообщило Минобороны.

"Поражены: в порту Измаил Одесской области - объекты портовой инфраструктуры, задействованные в доставке военного имущества для украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Удар также нанесен по сухогрузу на переходе морем юго-западнее Одессы.

Также были нанесены удары по двум железнодорожным локомотивам в районе железнодорожной станции "Днепродзержинск" в Днепропетровской области.

Еще БПЛА поразили электроподстанцию 330 кВ в Днепропетровске.