Глава "Росатома" пока не считает возможной ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Условия, которые сложились к нынешнему моменту на Запорожской АЭС, не позволяют провести ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии, заявил телеканалу "Россия 24" глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Ситуация (на ЗАЭС - ИФ) не улучшается. Уже сорваны две ротации, сорваны они из-за необдуманных действий ВСУ, я бы сказал, из-за провокационных действий. Совершенно очевидно, что движение экспертов МАГАТЭ Киев пытается использовать для решения политических и тактических задач. Этого не может быть допущено", - сказал он.

"Но те условия, которые есть сейчас, которые возникают во время обменов, не позволяют провести ротацию. Мы будем добиваться совершенно безопасных условий", - подчеркнул глава госкорпорации.

По его мнению, Киев "повышает ставки", поскольку усилились обстрелы в зоне боевого соприкосновения и по энергетической инфраструктуре Энергодара.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, на ней шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 10 декабря 2024 года. До этого ротации проводились ежемесячно.