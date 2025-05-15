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Наблюдатели МАГАТЭ сообщили о военной активности близ Запорожской АЭС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ зафиксировали за последнюю неделю военную активность близ Запорожской АЭС, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Команда МАГАТЭ вновь слышала звуки, свидетельствовавшие о военной активности, на протяжении прошлой недели каждый день. Это сопровождалось взрывами на разном расстоянии от ЗАЭС. Утром во вторник эксперты слышали звуки стрельбы и, вероятно, звук летевшего дрона", - отмечается в заявлении.

Глава МАГАТЭ активно общается с Киевом и Москвой, чтобы "организовать следующую ротацию инспекторов МАГАТЭ на станции, которая была отложена ранее из-за сложной ситуации на земле".

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС ожидается во второй половине мая.

В марте на ЗАЭС прошла ротация 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Тогда маршрут впервые прошел полностью по территории России под защитой военнослужащих.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Алексей Лихачев Росэнергоатом
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