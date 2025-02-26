Суд запретил шести экс-руководителям банка "Миллениум" выезжать из РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 18 февраля по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий московского банка "Миллениум") запретил шести бывшим руководителям банка выезжать из России до полного исполнения решения суда о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам банка.

Как уточняется в определении суда, размещенном на сайте, выезд запрещен бывшим предправления "Миллениума" Михаилу Байдакову, его заместителям Юрию Черепанову и Денису Михееву, а также главбуху Елене Кральковской, членам правления Раисе Москович и Сергею Овечкину.

Заявление АСВ о принятии мер обеспечения поступило в суд 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ 25 декабря 2023 года отказал бывшим топ-менеджерам банка "Миллениум" в отмене судебных актов о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Дело рассматривалось по иску АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности Байдакова, Черепанова, Михеева, Кральковской, Москович и Овечкина на общую сумму 5,6 млрд рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию этого банка 5 февраля 2016 года.

Позже ЦБ сообщил, что отрицательный капитал банка "Миллениум" по результатам обследования временной администрации составил 5,548 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2016 года признал банк "Миллениум" несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Банк "Миллениум" по итогам 2015 года занимал 277-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".