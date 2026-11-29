Российские военные атаковали мост в Запорожье, фабрику в Кременчуге и склад в Одессе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ночью были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по украинским промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

"В результате ударов поражены: в г. Кременчуг Полтавской области - цеха табачной фабрики JTI UKRAINE, в которых осуществлялось изготовление боеприпасов для ВСУ; в г.Одесса - логистический центр "Мирс", используемый для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ",- говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в городе Запорожье поражен автожелезнодорожный мост Преображенского через реку Днепр. Ведомство заявило, что данный объект использовался для перевозки военных грузов в зону боевых действий в Донбассе.

Кроме того, по данным российских военных, в городе Шостка Сумской области поражен склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

"В акватории Черного моря в 93 километрах юго-западнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы двойного назначения в интересах ВСУ",- заявили в Минобороны РФ.